Haapsalust pärit pagulaskunstniku teosed jõudsid sünnimaale

Maalikunstnik Enno Hallek. Eesti kunstimuuseumi fotokogu

Haapsalu lähistelt pärit pagulaskunstniku Enno Halleki perekond kingib Eesti kunstimuuseumile kolmteist tema kõrgperioodi teost

26. veebruaril allkirjastasid Enno Halleki tütar Camilla Hallek ja Eesti kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme Stockholmis kinkelepingu, mille järgi jõuab muuseumi kollektsiooni kolmteist Enno Halleki teost aastatest 1990‒2010.

Haapsalu lähistelt kaluri perekonnast pärit Halleki soovi arvesse võttes pakub Eesti kunstimuuseum omalt poolt muuseumitunde väljaspool pealinna elavatele lastele, kellel pole Tallinna lastega võrdseid võimalusi.

„Enno Halleki ja tema perekonna kingitus on eriline, sest oleme soovinud täiendada oma kogu tema teostega. Kuigi meil on pagulaskunstnike maale ja graafikat, siis Halleki teoseid oli vaid üksikuid. Muuseumi kohus on tutvustada tema loomingut Eestis, tehes ta suureks ka siinses kunstiloo