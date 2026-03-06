Lõuna-Korea lõhkeainetehas võib tulla Piirsallu

Hanno Pevkur. Urmas Lauri

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte Hanwha Aerospace investeerib rahvusringhäälingu (ERR) uudisteportaali teatel Eesti kaitsetööstusesse sada miljonit eurot. Pakett hõlmab ka laskemoonatehase ning hooldus- ja remondikeskuse rajamist. Kaitseminister Hanno Pevkur ei avaldanud veel, kuhu laskemoonatehas rajatakse, sest lõplikku asukoha kokkulepet pole, aga üks võimalik koht on tema sõnul Piirsalu kant Läänemaal.

„Mis puudutab võimalikke asukohti, siis oleme riigi eriplaneeringu raames neli asukohta Eestis ära fikseerinud, kus võiks olla lõhkeainega seonduv kaitsetööstus. Need on Pärnumaal Tõstamaa kandis, Läänemaal Piirsalu kandis ja kaks asukohta Ida-Virumaal,” ütles Pevkur ERRile.

