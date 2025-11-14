Riik liigub Piirsalu kaitsetööstuspargi arendamisega edasi (täiendatud kl 16, lisatud valla kommentaar)

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Indrek Sirp veel kaitsetööstuspargiga Piirsalus kiirustama ei hakka. Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 2 minutit ja 58 sekundit
0:00 / 2:58
kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp. Foto: Malle-Liisa Raigla

Riik jätkab kaitsetööstuspargi võimalike asukohtadena ka esialgu reservi jäänud alade uurimist Ida-Virumaal Aidus ja Läänemaal Piirsalus, teatas kaitseministeerium täna.

„Kaitsetööstuse huvi on osutunud niivõrd suureks, et lisaks Ermistu ja Põhja-Kiviõli aladele viime eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpuni ka Piirsalus ja Aidus,“ ütles kaitseministeeriumi kai

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT