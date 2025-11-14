Lääne Elu paberleht laupäeval, 15. novembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 53 sekundit 0:00 / 0:53

Haapsalu tühermaale võib kerkida uus elamupiirkond

Haapsallu Õhtu kalda ja raudteetammi vahelisele tühermaale plaanib arendaja üle 40 korteriga elamukvartalit, mis on rohkem kui 20 aastat tagasi kinnitatud detailplaneeringus.

Haapsalu kunstnik töötas kolm nädalat New Yorgis

Haapsalust pärit kunstnik Lex Zooz elas ja töötas kolm nädalat New Yorgi äärelinnas, kus kattis maalingutega erakino kaks poolesaja ruutmeetri suurust siseseina.

Pikk intervjuu Janno Randmaaga

Lääne-Nigula Isamaa esinumbri Mikk Lõhmuse kohta on teada, et ta sõidab jalgrattaga ja tegeleb kohaliku ajaloo uurimisega. Sotside esinumbri Neeme Suure kohta on teada, et ta teeb rahvatantsu ja mängib akordioni. Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa kohta ei ole midagi teada. Homsest lehest saad teada, millega tema väljaspool tööaega tegeleb.