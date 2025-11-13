Galerii: Läänemaa aasta ettevõte on Holm pank

Kuula artiklit, 1 minutit ja 19 sekundit
0:00 / 1:19
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 29
aasta ettevõte_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
aasta ettevõte_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
aasta ettevõte_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Neljapäeva õhtul tunnustas sihtasutus Läänemaa maakonna parimaid ettevõtjaid. Aasta ettevõtte tiitli sai Holm Bank AS.
Lisa
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam