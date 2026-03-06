Lääne Elu paberleht laupäeval, 7. märtsil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit
Läänemaa haiglas saavad vähihaiged ravi
Juba mitmes Eesti väiksemas haiglas kättesaadav kodulähedane vähiravi jõudis tänavu Haapsallu: veebruaris sai ravi esimene patsient.
Võntküla kurgede pesapost läheb vahetusse
Lääne-Nigula vallavalitsus sai keskkonnaametilt loa, et tõsta Võntkülas Ääsmäe-Haapsalu maantee ääres olevalt elektripostilt maha valge-toonekure pesa.
Tuhat koolnukahvatut konna Haapsalu linnagaleriis
Kaheksa aastat tagasi rippus Haapsalu kunstigalerii lae all sada poodud kipstitte, seekord voogab laeaknast tulvava valguse poole koolnukahvatu konnaparv.
