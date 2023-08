Lugeja küsib: kas lapse kooli viimiseks võib tööle hiljem jõuda?

Laps läheb sügisel kooli, aga tema koolipäev algab hiljem kui minu tööpäev. Laps on veel väike ja me ei ela kooli lähedal. Kas võin tööle hiljem jõuda, et saaksin lapse kooli viia?

Peagi algab järjekordne kooliaasta. Mõne pere jaoks on see juba tuttav rada – koolivahendite osturalli, laste kooli sõidutamine ja õhtused kodutööd. Teise jaoks on see täiesti esmakordne kogemus. Lapse kooliminekuga kaasneb tihtipeale vajadus ümberkorraldusteks – seda nii isiklikus kui ka tööelus.

Lapse kõrvalt õigeks ajaks tööle jõudmine vajab paindlikkust. Mõned tööandjad on tööpäeva algusele lähenenud paindlikult ja sätestanud töökorraldusreeglitega, mis vahemikus tööpäev võib alata. Selline töökorraldus võimaldab töötajal oma tööaega planeerida nii, et ta saab lapsed kooli viidud ja jõuab ka ise tööle. Oluline on seejuures, et antud lahendus lubab töötajal täita oma perekondlikud kohustused tööaega vähendamata – nõnda on tööandjal tagatud töötaja kokkulepitud töökoormuse raames ning töötaja ei kaota sissetulekus.

Ka Chungi analüüsis on välja toodud: „Rahvusvahelised uuringud näitavad, et naised, kes saavad kasutada paindliku tööaja praktikaid, vähendavad väiksema tõenäosusega pärast lapsevanemaks saamist märkimisväärselt oma tööaega. Nii võib paindliku tööaja võimaldamine suurendada väikeste laste vanemate osalemist tööturul ning vähendada palgalõhet, sest naistel ei teki karjäärivõimalusi ahendavat pikaajalist pausi tööelust.“

Kahtlemata on paindlikke töötingimusi võimaldavad tööandjad töötajate seas väga hinnatud, kuid mis saab siis, kui ettevõte taolisi töötingimusi ei paku? Kui seadus annab tööandjale õiguse muuta ettevõtte tööaja korraldust ühepoolselt, eelkõige tööaja algust, lõppu ja tööpäevasiseseid vaheaegu, siis töötaja õigused siinkohal on tagasihoidlikumad. Nimelt tuleb töötajal tööpäeva algusaja muutmiseks jõuda tööandjaga kokkuleppele. Juhul, kui töö tegemine on töögraafiku alusel mitmes vahetuses, on alati võimalik tööandjaga läbi rääkida ja paluda hilisema algusajaga vahetusi. Kui tööpäeva algusaeg on töötaja jaoks niivõrd oluline töötingimus, mille muutumisel ta töötamist jätkata ei saaks, tasub see nõnda fikseerida ka töölepingus.

Paratamatult ei saa kõik tööandjad tulenevalt töö iseloomust töötaja soovidele vastu tulla ja seejuures tuleb arvestada, et töötaja kohustus töösuhtes on teha tööd kokkulepitud tingimustel, sh kokkulepitud ajal. Töötajal on sellisel juhul kaalumiskoht ehk kas tal on võimalik teha ümberkorraldusi eraelus, näiteks andes lapse vanavanema hoolde, või suunduda sobivama tööaja korraldusega tööotsingutele.

Jaana Vaus Madureira Silva

tööinspektsiooni nõustamisjurist