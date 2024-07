Anvar Samost: valitsusel ei näi raha otsas olevat

Uus peaminister Kristen Michal koos pooluue valitsusega on ametis ning uus koalitsioonileping valmis. Ilmselt tuleb ridade vahelt välja veel mitu esialgu märkamatuna sisse kirjutatud olulist muutust – lisaks lükkele tulumaksuga, mille tõusuosa hakkab kehtima kõigile esimesest teenitud sendist – ja seega vastas Michali korduvalt esitatud soovitus ootuste madalal hoidmisele tõele. Aga see on ainult osa pildist, mis lepingut lugedes avaneb.

See ongi madalate, võiks öelda väikeste ja vähetähtsate eesmärkide kokkulepe.

Kuna ootused olidki madalal, siis võiks öelda, et ühiskond sai, mida ajaloo suurima mandaadiga erakond viimastel nädalatel lubas. Paraku siit küsimused algavadki.

Kolleeg Postimehest, väga kogenud ja paljusid valimisi ning valitsusi ja koalitsioonilepinguid näinud Aivar Reinap kirjutas kahtlemata õigesti: „Eelmise aasta veebruaris Postimehe „Valimisstuudios” osalenud reformierakondlane Kristen Michal rõhutas, et majandusele on oluline stabiilne maksukeskkond ja taunis vasakpoolset maksutõusukirvega majanduse häälestamist. Ta avaldas lootust, et valijad annavad Reformierakonnale mandaadi maksude alandamiseks. /.../ Mõni kuu hiljem teatas toredate lubaduste toel valimised võitnud Reformierakonna juhitav valitsus käibemaksu ja tulumaksu tõusust ning tõstis lauale automaksu. Tulemuseks inflatsiooni püsimine Euroopa tipus ning majanduse jätkuv langus. /.../ Nüüd, kui valitsusohjad haaras enda kätte Kristen Michal isiklikult, kordub kogu õudus uuesti.”