Paliverest saab raske talve järgne Montana

Laupäeval viib Holster klubi igasuvine etendus vaatajad 1887. aasta Montanasse.

Sel aastal on esimest korda pileti asemel kavaleht, mis on inspiratsiooni saanud Lääne Elust ja kannab nime Metsiku Lääne Elu. Ürituse korraldaja, teleajakirjaniku Vahur Lauri sõnul on see justkui ajaleht, kust saab lugeda tegelaskujude kohta ja sündmustest, mis on enne näitemängu tegevust toimunud. „Kes võtavad aega ja loevad, saavad ettekujutuse etendusest,” ütles Lauri.

Tänavune etendus viib vaatajad 19. sajandisse. Montana piirkonnas on olnud raske talv: on tuisanud, sulanud ja jäätunud. Seni vabalt peetud ja endale ise toitu hankinud kariloomad on surnud nälga ja janusse. Raske talv on viinud väiksemad rantšod pankrotti, pinged naabrite vahel on suured, kauboid on jäänud töötuteks ja hakanud lindpriideks, kes varastavad hobuseid ja veiseid. Sellist tegevust soosib ka Varjuorg, kus tegevus toimub.

Tänavune näitemäng kannabki nime „Varjuorg”. Etenduse eel on toimunud mõrv ja seda hakatakse lahendama. Millise lahenduse see leiab, Lauri ette öelda ei soovinud. Küll aga ütles ta, et kaks tegelaskuju on veidi muudetud nimedega ka päriselt piirkonnas elanud.

Kogu lavakujundus on heintest, sest pärast rasket talve hakati Montanas loomadele talveks heina tegema, varem selleks vajadust ei olnud. Lauri sõnul on ka tubastes stseenides lauad ja toolid heintest.

Etenduse teksti autor on Vahur Lauri, lavastaja teleajakirjanik Anton Aleksejev, kostüümid on valmistanud Katrin Karilaid ja muusika loonud Tom Karik. Viimane musitseerib pärast etendust koos kooslusega Kaljukotkas.

Etendus algab Paliveres Lähtru tee 3 laupäeval kell 19, pilet maksab 10 eurot.