Galerii: Palivere muutus sõjatandriks

Malle-Liisa Raigla fotod

Laupäeva õhtul muutus Palivere Ameerika Ühendriikide kodusõja aegseks paigaks, kus vastamisi olid põhja- ja lõunaosariikide elanikud.

Aastaid on Paliveres Lähtru tee 3 hoovis peetud Metsiku Lääne päeva, mis ühtlasi on ka Holster klubi kokkusaamine, kus kohaletulnud näevad näitemängu, kuulevad muusikat ja saavad vaadata tolle ajastu relvi.

Tänavune etendus viis vaatajad aastatel 1861-1865 toimunud kodusõja sündmustesse Missouri ja Kansase piiril, kus on põhjaosariikide sõdurid võtnud kinni lõunaosariikide sõdurite naised. Ürituse korraldaja, teleajakirjaniku Vahur Lauri sõnul oli samas piirkonnas seesugune juhtumine ka päriselt. Kui päriselus läks võitlus veriseks, siis laupäeval näeb Paliveres lugu, mis on välja mõeldud.

Lauri sõnul on ta etendusi kirjutades lähtunud sellest, et lool oleks ka ajalooline põhi all. Klubi ja etenduste eesmärk on tekitada inimestes huvi Ameerika ajaloo vastu.

Etenduse pealkiri oli tänavu „Lähetus”, sest lugu rääkis lõunaosariikidest saadetud mehest, kes saadeti lähetusse naisi päästma. Naised ka eluga pääsesid, kuid suuresti tänu enda kavalusele.

Etenduse alapealkiri oli „Anton Aleksejev ja Kristjan Svirgsden seekord üksteise vastu”. Lauri rääkis, et see on väike naljaga mõeldud ninanips tänavu tuntuks saanud Ukraina sõjakorrespondentidele. Sel korral oli Svirgsden Aleksejevist tugevam.

Traditsiooniliselt toimub peale etendust kontsert, kus tänavu astub üles kooslus Kaljukotkas. Koosluse pani kokku igal aastal Metsiku Lääne päeval musitseerinud Tom Karik, kes kutsus endaga esinema Kalju Konnisti ja Kristjan Kotkas Mäeotsa.

Viimased neli aastat on etendust lavastanud näitlejaharidusega Anton Aleksejev. Lauri sõnul on see pannud näitlejad rohkem pingutama ja teinud etendused tõsiseltvõetavamaks.

Oluline roll on näitemängus ka palivernikutel – nii nimetab Aleksejev Palivere elanikke. Palivernikuid näeb nii näitemängus kui ka ürituse korraldamisel kaasa aitamas.

Lauri sõnul on palivernikud ürituse peategelased, sest nad on Holster klubi tegemised heaks kiitnud ja suhtuvad neisse hästi. Neile tänutäheks laulsid etenduse lõppedes kõik näitlejad.