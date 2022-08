Uus talv tuleb kallim

Konkurentsiamet on kinnitanud Utilitas Eesti AS soovil Haapsalu võrgupiirkonnas kütte piirhinnaks 80,62 MWh.

Utilitase Haapsalu osakonna juhataja Rein Paju ütles, et Haapsalu kaugküttepiirkonna uus soojuse hind rakendub alates 1. oktoobrist. „Soojuse hinnamuutus on tingitud peamiselt puiduhakke ja elektri hinnatõusust. Lisaks kõrgele elektri hinnale on energiakriisist tulenev üldine hinnatõus jõudnud ka puiduhakkesse,” nentis Paju. Haapsalus toodab Utilitas üle kahe kolmandiku soojust hakkepuidust. „Külmadel aegadel kasutame tipukoormuste katmiseks põlevkiviõli,” ütles Paju. Tema sõnul on kütuse hankelepingud Haapsalu eelseisva küttehooaja mahtude katmiseks sõlmitud.

