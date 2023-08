Haapsalu teeb ruumi uutele elamutele

Haapsalu raudteejaama lähedal Kiltsi ja Õhtu Kalda vahel oleval platsil tasandavad kaks koppa pinnast, et teha ruumi tulevastele eluhoonetele.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul on raudteejaama kõrval olevat ala pikemat aega kasutanud keskkonnaamet taas käiku mineva pinnase ja kruuse ladustusalana. „Nüüdseks on loa kehtivusaeg lõppenud,“ ütles Mäesalu. Aselinnapea sõnul on linnavalitsus lubanud pärast ladustamisloa lõppu kogu ala planeerida ja heakorrastada.

