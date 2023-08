Häirekeskus sõlmis 24 kohaliku omavalitsusega üle Eesti koostööleppe, et omavalitsused saavad kriisiinfo jagamiseks kasutada telefoniliini 1247. Läänemaalt liitusid kokkuleppega Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald.

Kui omavalitsus näeb, et nende piirkonnas on tekkimas või tekkinud erakorraline olukord, saavad omavalitsused teha häirekeskusele ettepaneku avada kriisiinfo telefoniliin, et teavitada elanikke ja vastata suurele hulgale küsimustele.

