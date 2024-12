Lühinumbrid 1313, 1524 ja 1510 suletakse jäädavalt – edaspidi valige 1247

1. jaanuaril 2025 suletakse lühinumbrid keskkonnainfo telefon 1313, päästeala infotelefon 1524 ja maanteeinfo telefon 1510. Kui seni suunati nendel numbritel helistajad automaatselt riigiinfo telefonile 1247, siis alates uuest aastast ei ole automaatset suunamist.

„Inimesed on riigiinfo numbri hästi omaks võtnud ja on harjunud, et enimhuvitatud riigiinfo saab numbrilt 1247. Selle aasta algusest on vanadel numbritel olnud ka teavitus, mis juhendas helistajaid valima otse 1247,“ ütles Häirekeskuse riigiinfo telefoni teenuse arendusekspert Riina Ansu.

2024. aasta 11 kuuga on 1247 operaatorid vastanud 23 000 kõnele keskkonnateemadel, 7 800 kõnele maanteede kohta, politsei teemadel 95 000 ja päästeameti teemadel 2800 korral. Kriisiinfo, valimiste, liiklusõnnetuste vormistamise ja muudel teemadel vastati 21 000 kõnele.

Ansu lisas, et Politsei- ja Piirivalveameti vana infonumber 612 3000 jääb veel esialgu avatuks, kuid on samuti suunatud numbrile 1247. „Tulevikus ei pea inimesed teadma mitmeid erinevaid numbreid – 1247 on üks lihtne ja mugav kontaktpunkt riigiga suhtlemiseks, ööpäevaringselt ja kolmes keeles,“ rõhutas Ansu.

Riigiinfo telefon 1247 on hädaabinumbri 112 kõrval tegutsev tasuta infonumber, mis pakub ööpäevaringselt eesti, vene ja inglise keeles infot ja nõu olukordades, kus ei ole ohus elu, tervis ega vara. Teenuse peamisteks partneriteks on keskkonnaamet, transpordiamet, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet ja Eesti liikluskindlustuse fond, kellele vahendatakse teavet riigiteede probleemide, keskkonna ja loomadega seotud küsimuste, pääste- ja politseiteemade ja liiklusõnnetuste vormistamise kohta. Samuti saab 1247 numbrilt infot valimiste, kriisiolukordade ja riigiteenuste kohta.