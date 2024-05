Seminar õpetas kogukondi kriisis hakkama saama

Oru kultuurisaalis toimunud seminaril „Kriisikindlad kogukonnad“ räägiti sellest, kuidas kogukonnad võiksid kriisideks valmistuda ja kuidas kriisides hakkama saada.

Tarmo Voltein ja Hannes Aasma päästeametist andsid ülevaate ohtudest, millega kogukonnad võivad kokku puutuda – alates loodusjõududest kuni sõjalise kriisini välja. Aasma rõhutas, et kogukondade informeeritus ja valmisolek on kriisiolukordades äärmiselt oluline, eelkõige tuleks keskenduda rollide kokkuleppimisele, varude ja vahendite kaardistamisele ning kriisiplaani väljatöötamisele. Päästeamet pakub kogukondadele tasuta koolitusi ja tuge kriisiplaanide väljatöötamisel, samuti toetusi kriisivalmiduse tõstmiseks.

Haapsalu linna, Lääne-Nigula ja Vormsi valla esindajad andsid ülevaate omavalitsuse vee-, kanalisatsiooni- ja keskküttetaristu toimimisest, evakuatsiooni- ja varjumiskohtadest, kerksuskeskustest, tehtud ning planeeritavatest investeeringutest kriisivalmiduse tõstmiseks. Martna osavallavanem Karl Kalamees möönis, et kaardistamist vajab just kogukondades olev ressurss – nii tehnika kui ka oskused –, et vajadusel jõuaks abi võimalikult lühikese ajaga kohale.

Eiko Tammiste tutvustas Pärnumaa omavalitsuste liidu loodud kriisivihikut, mis on prkatiline abivahend kogukondade kriisiplaani väljatöötamiseks. Kriisivihik koosneb kahest osast – küsitlusest ning nö „täida lüngad“ tüüpi töövihikust. Tammiste tõi välja, et kriisiplaani koostamine ei pea olema keeruline, kuid see nõuab valmisolekut koostööks.

Seminari korraldas MTÜ Kodukant Läänemaa koos SA Läänemaa, päästeameti ja kohalike omavalitsustega. Seminari korraldamist toetas siseministeerium läbi strateegilise partnerluse Eesti külaliikumisega Kodukant.

Seminari ettekanded ja Läänemaa kogukondadele kohandatud kriisivihik on kättesaadav Kodukant Läänemaa kodulehel: https://kklm.ee/kogukondade-kriisivalmidus/