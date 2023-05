Paljud kasutavad rätikuid endiselt valesti: nõuandeid vanni-, köögi- ja rannarätikute valimiseks

Endiselt tuleb ette olukordi, kus vannirätikuid kasutatakse köögis ja ka rannas võime näha, et puhkajad lamavad hoopis vannilinadel. Kui tihti tuleks rätikuid pesta, millistele materjalidele tähelepanu pöörata, millised valida lastele või millised randa kaasa võtta?

Nendele ja teistele küsimustele vastab looduslike kangaste spetsialist ja villaste toodete arendaja Flokati esindaja Maarja Tikovt.

Sobitage vannirätikute värve

Vannirätikute valimisel soovitab spetsialist pöörata tähelepanu nende suurusele ja oma igapäevastele harjumustele.

„Levinumad saunarätikute suurused on 50 x 100 ja 70 x 140 cm. Kui teile meeldib pärast vannis või duši all käimist end rätikusse mässida, siis valige suurem. Väiksemad rätikud sobivad näo, käte või juuste kuivatamiseks. Käterätikute värvide valikul soovitaksin pöörata tähelepanu heledatele toonidele ja neutraalsetele mustritele – nii on neid lihtsam vannitoa sisustusega sobitada. Kui vannirätikute värvid on kooskõlas muu sisustusega, on üldmulje terviklik,“ õpetas spetsialist ja lisas, et viimastel aastatel on populaarseks saanud sinakates ja roosades toonides vannilinad.

Naine soovitab imikutele valida puuvillased rätikud. Need on pehmed ja liibuvad meeldivalt tundlikule nahale. Eriti mugav, sest rätikutel on spetsiaalne kapuuts – nii on pärast vannitamist lihtsam last mähkida.

Saunas lamamiseks sobivad tavalised vannirätikud, kuid ümber võtmiseks tuleks kasutada ainult spetsiaalseid saunarätikuid. Maarja Tikovti sõnul valmistatakse need spetsiaalsete kinnituste või nööpidega.

Randa võtke kaasa õhukesed ja kerged rätikud

Maarja ütleb, et tavalised aasadega saunalinad randa ei sobi, sest liiv kleepub nende külge väga kergesti.

„Küllap mäletate, kuidas hea kümmekond aastat tagasi võtsime randa kaasa voodilinad või tekid. Mul on hea meel, et nüüd on meil valikuvõimalusi rohkem ja saame kasutada asju vastavalt nende otstarbele. Rannas päevitamiseks soovitaksin valida sileda tekstuuriga rätikud. Need peaksid olema suuremad, et saaks liival mugavalt lebada. Oluline on ka paksus – rannarätikud olgu õhukesed, et need kotis palju ruumi ei võtaks,“ õpetas spetsialist.

Maarja Tikovt soovitab randa kaasa võtta heledamad rätikud, sest tumedad lähevad päikese käes kuumaks ning värvid tuhmuvad kiiremini.

Köögirätikud valige tumedamates toonides

Spetsialisti sõnul tuleb köögirätikuid valides pöörata kõige rohkem tähelepanu rätiku suurusele ja materjalile.

„Kööki soovitaksin valida väikesed rätikud. Kõige populaarsem köögirätikute suurus on 50 x 70 cm. Köögirätikud peaks olema õhukesed, kuid imama hästi niiskust. Valige linased või puuvillased rätikud, kuid väiksema tihedusega,“ ütles M. Tikovt.

Spetsialist ütles, et köögirätikud tuleks valida väikeste aasadega või üldse ilma aasadeta. Nende rätikutega nõusid puhastades ei jää nende külge väikesi riidekiude. Kööki on soovitatav valida tumedamad, erksamates värvitoonides rätikud.

Tähelepanu looduslikele materjalidele

Spetsialist ütleb, et praegu on populaarsemad puuvillased ja bambuskiust rätikud. Neid iseloomustab pehmus ja antibakteriaalsed omadused.

„Puuvillaseid rätikuid valides on oluline pöörata tähelepanu tihedusele: mida suurem see on, seda paremini imab rätik niiskust. Kuid rätikud tihedusega 600 – 800 g/m ei pruugi kõigile sobida – need kuivavad üsna kaua. Minu arvates on optimaalne valida 500 g/m tihedusega rätikud, mis täidavad oma funktsiooni ja kuivavad kiiresti“, ütles spetsialist.

Naise sõnul sobivad linased rätikud pigem kööki, sauna või randa. Vannitoas kasutatakse harvemini.

„Linased rätikud ei ole nii kohevad ja pehmed kui puuvillased või bambusest rätikud. Kuid need imavad hästi niiskust ja võtavad vähem ruumi. Linased tooted annavad jahutava efekti, mistõttu on mõnus kasutada neid rätikuid pärast pikka rannas päikese käes viibimist, kui nahk on väga tundlik,“ rääkis spetsialist.

Ekspert kinnitas, et looduslikust kiust, kuid sünteetiliste lisanditega rätikud imavad niiskust halvemini, võivad nahka värvida ning nendega pühkides jäävad nahale riidekiuosakesed.

Käterätikute hooldus – peske sageli ja kõrgel temperatuuril

Spetsialist ütleb, et rätikute pesemisel on kõige olulisem järgida hooldussilte.

„Rätikuid tuleks pesta vähemalt kord kahe nädala jooksul. Mida rohkem mustust, šampooni- ja palsamijääke kangasse jääb, seda kõvemaks ja karedamaks rätikud muutuvad. Ärge lisage rätikute pesemisel liiga palju pesupehmendajat. Kui lisate liiga palju, saate vastupidise efekti – korralikult välja loputamata pehmendaja jääb kangasse ja muutub kuivades kõvaks,“ rääkis Flokati esindaja.