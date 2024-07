Lääneranna vald müüb Hanila muuseumi maja maha

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare tunnistas, et muinsuskaitse all oleva vana koolimaja, kus asub Hanila muuseum, kordategemine ei tundu vallavalitsusele mõistlik ning maja on kavas maha müüa.

„Muuseum on seal sees, tekstiilid on küll viidud Lihulasse, sest nende hoidmine Hanilas oleks spetsialistide sõnul esemeid kahjustanud. Hanilasse meil elu eestvedajat tekkinud ei ole ning niisama me selle maja hoidmist mõistlikuks ei pea,” rääkis Saare. Ülejäänud vanavara saatuse üle otsustavad tema sõnul Lääneranna muuseumid, vald ja Hanila muuseumi selts koos. Saare ei välistanud ka võimalust, et Porsiku talust, August Tampärgi kogust alguse saanud kollektsioon võib jõuda Virtsu muuseumi hoole alla.

Praegu on Hanila muuseum osa Lääneranna muuseumidest ja seda saab külastada ette registreerides.

Hanila muuseumi kuulus tekstiilikogu, ka kuulsad Lihula lilltikandis vaibad on juba mõnda aega hoiul ja eksponeeritud Lihula muuseumis.