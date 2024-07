Juhtkiri: kõik müügiks

Lääneranna vald valmistub müüma Hanila muuseumi maja. Osa muuseumi kogust on juba mujal, nüüd tuleb koht leida ülejäänule. Raske on mõelda, mida tunnevad inimesed, kes selle muuseumi loomise juures olid ning aastaid selle heaks tööd on teinud. Otsus, mis tehti ühel pöördelisel hetkel – anda loodud muuseum kohalikule omavalitsusele lootuses, et nii on lihtsam ja elutöö kodukohas kindlasti säilib – osutus asjatuks.

Olgu peale, et kogutud vanavara ikkagi säilib, esemete lood on tulmeraamatutes kirjas, aga see kõik on juba kusagil mujal. Kaugel sellest kohast, kuhu neid on kogutud. Majad saavad võib-olla uued omanikud, jäävad ehk alles. Keegi saab osta kodu ajalooga majas, aga see on midagi muud.