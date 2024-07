Seitsme maa ja mere taga: müstiline linn

Skara Brae asulakoht ja kiviringid pole ainsad Lääne-Orkney kiviaegsed muistised. Lisaks neile on terve hulk üksikuid püstiseid kivisid ja kalmeid, millest Brodgari lähedal asuvat Maeshowe’i peetakse kõige paremini säilinud kiviaegseks kamberhauaks Orkneyl. Seda me küll oma reisil ei külastanud, sest selleks tulnuks külastuskeskuses aeg broneerida. Pealegi olime juba üksjagu võimsaid kiviaegseid mälestisi näinud ja ma ei tahtnud Sirtsu arheoloogiaga päris ära ka väsitada.

Juba Brodgari ja Stennessi kiviringid olid olnud ägedad, kuid nende vahel, Harray ja Stennessi järve vahelisel kitsal neemel asub Ness of Brodgari nimeline paik, mida arheoloogid juba paarkümmend aastat on uurinud. Olid nad meiegi külastuse ajal tööd tegemas, laskmata end häirida külastajate hordidest, kes nende tööd ja paarikümne aasta jooksul maapõuest päevavalgele tulnud konstruktsioone uudistasid. Huvilistele korraldatakse kindlatel päevadel ja kellaaegadel piirkonnas ka ekskursioone.

Ma olen Eestis aastaid osalenud arheoloogilistel kaevamistel, aga see, mis Ness of Brodgaris maapõuest leitud, on tõeliselt muljet avaldav – võimsad 5000 aastat vanad kivimüürid, millele meil küll midagi vastu panna pole.

Nagu see sageli arheoloogiamälestistega juhtub, avastati ka Ness of Brodgar juhuslikult. 2002. aastal tahtis kohalik talumees neemele põldu rajada, kuid kündmisega tuli välja midagi, mis meenutas pronksiaegse kalme konstruktsiooni. Lähemal uurimisel selgus, et maapind varjas tohutut hoonete kompleksi, mis pärineb aastast 3300 eKr ehk et seda on hakatud rajama varem kui kumbagi lähedal asuvat kiviringi. Tavalise asulakoha jaoks olid need hooned liiga suured ning seinamaalingud, raidkivid ja asukoht kahe kiviringi vahel viitas sellele, et tegemist pidi olema kiviaegse orkneylase jaoks olulise paigaga.