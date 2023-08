Päästeamet palub muinastulede ööl taevalaternate lennutamist vältida

Päästeamet palub laupäeva päikeseloojangul tähistataval muinastulede ööl loobuda taevalaternate lennutamisest.

“Ära lennuta taevalaternaid – need on ohtlikud nii loodusele, loomadele kui ka varale,” kirjutab päästeamet sotsiaalmeedias ja lisab, et ohutus algab igaühest endast.

Ka lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilma või nõrga tuulega. Seejuures tuleb arvestada tuulesuunaga, et sädemed ei lendaks hoonele ega taimestikule.

Lõke jäägu vähemalt kümne sammu kaugusele hoonest, põlevmaterjalist ja metsast. Lõkkekoht ja selle ümbrus tuleb enne tule süütamist põlevast materjalist puhastada. Lõkkekoht tuleb piirata pinnasevalli või kividega.

Põletada tohib vaid puhast, immutamata puitu ning pappi ja paberit. Käepärast tuleb hoida tulekustuti või ämber veega ning hetkekski ei tohi lõket jätta järelevalveta.

“Viimane kustutab tule,” kirjutab päästeamet ja lisab, et on valmis andma tuleohutusalast nõu numbril 1247.