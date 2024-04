Päästjad aitasid suitsu täis ruumist liikumispuudega inimese välja

9. aprillil kell 16.44 teatati, et Lääne-Nigula vallas Pälli külas on elumajast kuulda häiresignaali. Päästjad selgitasid, et maja on suitsus täis ja tööle olid hakanud vingugaasi- ja suitsuandur. Suits oli tuppa imbunud rikkis ahjust, mille tahmaluuk katki. Päästja kustutasid tule ahjukoldes ja tuulutasid ruumid. Mürgistuse saanud liikumispuudega inimene viidi haiglasse jälgimisele. Olukorrast teavitati kannatanu poega, kelle ülesandeks jäi kütteseadmete hoolduse ning remondi korraldamine.

Samal päeval kell 21.21 teatati, et Haapsalus Luha tänaval on näha suitsu. Selgus, et seal tehti lõket, kuid kuurile liiga lähedal. Päästjad andsid korralduse pooleteise meetri kaugusel kuurist olev lõke kustutada.