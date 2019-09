Galerii: Koela mihklilaadal pakuti hoidiseid ja munakooremosaiigiga nõusid

Täna toimus esimest korda maal elamise päev. 35 vallas avas oma uksed ligi 500 külastuskohta.

Lääne-Nigula vallast osales selles algatuses neli piirkonda: Palivere, Oru, Martna ja Risti. Haapsalu oli oma territooriumi jaganud viieks: Sinalepa, Haeska, Asuküla, Võnnu ja Parila paikkonaks.

Linnamäe arenguseltsi majas, üles vuntsitud vanas koolihoones, kamandas Oru piirkonna staapi Lääne-Nigula vallavalitsuse kultuuri-ja spordinõunik Varje Paaliste.

“Inimesed liiguvad, praegu on ka ilmaga vedanud. Loodame, et neljani peab vastu,” lausus Paaliste.

Staabis ja ka kohvikus käis vilgas seltsiselu. “Tulevd siia, küsivad, kuhu minna. Osad leiavad huvikohad üles omal käel,” lausus Paaliste. “Praegu on see ju esimene kord maal elamise päeva korraldada. Meie jaoks on eesmärk juba siis suuresti täidetud, kui oma inimesed hakkavad liikuma. Küll see sõnum siis linnainimeseni ka ükskord jõuab.”

Paaliste sõnul on maal elamise päeva korraldamine väga äge idee. “Aga algatus oli hiline, kuid eks me siis õpime, kuidas järgmisel korral paremini teha,” nentis Paaliste.

Pindi maakler Virve Metsis oli staabis oma kinnisvaralaua avanud. Oru kandis olevat Pindil pakkuda paar-kolmkümmend kinnisvaraobjekti. “inimesed tunnevad ikka huvi ka,” nentis Metsis. “Täidavad küsitluslehe, panevad kirja, kas nad tunnevad huvi talu, krundi, suvemaja või korteri vastu. Saame neile hiljem vastavasisulisi pakkumisi teha.”

Metsise sõnul mõjub Oru kant sinna sattunuile omamoodi magnetina. “Tulid mootorrstturid, vanem paar, mees oli välismaalane, naine eestlane. Hakkasin neile kinnisvara tutvustama, nemad ütlesid, et kui, siis pakkuda ainult Tallinna ümbrusse. Käisid siin majas, vaatasid ringi, tulid tagasi ja ütlesid, et teate, me mõtlesime, et pange ikka see piirkond ka, see on täitsa vahva kant. See maja ja siinne meeleolu avaldas neile mõju.”

Soolu elanik Viivika Orula oli oma küla tutvustamiseks külatänava äärde eri paikadesse üles seadnud kruusateelehe „Soolu Ekspress”.

Koela talumuuseumi õuel peeti mihklilaata. Koelast ja naaberküladest olid kohal kauplejad, kes pakkusid omatehtud hoidiseid, kudumeid ja muud käsitööd. Menukas oli ka õnneloos, sest iga pilet võitis.

Nigula külas elav Lilian Tiik kauples omamoodi käsitöödega. “Munakoorest on ammustest aegadest tehtud kõiksugu mosaiikpilte, aga et seda, et selliselt purke ja taldrikuid kaunistada saab, seda ma varemei teadnud,” lausus Tiik.

Koelas läksid munakoorekaunistusega nõud hästi kaubaks. “Taldrikuid käisin juurde toomas,” nenitis meister.

Kaunistuste tegemine on üpris aeganõudev töö. “Taldrikut tegin üheksa tundi, see on ainuüksi munakoorte PVA-liimiga kleepimine,” selgitas Tiik. “Peale selle värvimine, lakid viis korda, iga kiht peab ju ka veel kuivama. Päev kulub veel lõplikuks kuivatamiseks.”

“Leidisin ühelt Venemaa saidilt kolm aastat tagasi ja hakkasin proovima. Esialgu tegin neid lihtsalt kinkimiseks, nüüd teen ka müügiks. Pakun oma tooteid Facebookis, aga laatadel olen aja jooksul ka müümas käinud,” rääkis munakooremeister Tiik.

“Kui peal on selline munakoortest lilleke,” osutas Tiik oma kaubamärgile, “siis on see minu tehtud.”

Fotod: Urmas Lauri