Õpilastele tuleb stsenaariumikonkurss

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF) koostöös PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivaliga Just Film kuulutas Haapsalu kooliõpilastele välja õudusfilmistsenaariumide konkursi.

Parima stsenaariumi autor saab auhinnaks 300 eurot ja võimaluse näidata oma filmi HÕFFi avatseremoonial ning Just Filmi noore filmitegija võistlusprogrammis.

Osaleda võivad kõik Haapsalu kooliõpilased 1.–12. klassini. Tähtaeg on 29. märts ja võitja kuulutatakse välja hiljemalt 2. aprillil.

Film peab olema 1–5 minuti pikkune (üks lehekülg teksti vastab ühele minutile ekraanil) ja stsenarist peaks suutma selle ise filmiks teha. Filmi tegemisse võib kaasata sõpru, klassikaaslasi, vanemaid jt.

Kõik soovijad saavad konkursi ajaks tasuta ligipääsu PÖFFi filmikooli stsenaariumi kirjutamise meistrikla