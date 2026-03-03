Juhtkiri: haarakem härjal sarvist

Olavitee-nimelise rännutee rajamine saartele ja läänerannikule on väga hea idee – üle maailma on sedasorti rännuteed populaarsed reisisihtkohad. Veel enam, neid pidi liikuvad turistid pole lõpmatult trallivad ja endast laga maha jätvad poissmeestepeolised, vaid kultuuri- ja ajaloohuvilised rahumeelsed ning maksejõulised rändajad. Pea ideaalne sihtgrupp turismiteenuse pakkujale, see seltskond, keda tahaksime siin aina enam ja enam näha. Turistid, kes ei koorma ülearu kohalikke ja annavad samas vaikselt oma panuse maakohtade majandusse.

Seda kõike arvesse võttes tuleb küsida: mida me veel ootame? Mõte on hea, haarame härjal sarvist ja teeme kohe teoks. Seda enam, et suuri investeeringuid ei ole vaja tehagi. Olemasolevad rajatised ja asutused tuleb lihtsalt võrgustikuks liita, rada maha märkida ning tähistada. Ja väiksemateks investeeringuteks saab kindlasti mõnest fondist raha.

Saarlased juba tegutsevad ja saavad ilmselt tänavu oma raja enam-vähem valmis. Vormsilaste pärast ei pea