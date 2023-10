Tuleva aasta lind on kägu

Eesti ornitoloogiaühing valis 2024. aasta linnuks käo (Cuculus canorus), kes on rohkem tuntud rahvapärimuses, kuid kelle bioloogiast ja rollist ökosüsteemis teatakse vähe.

Kägu on huvitav lind, sest tegu on pesaparasiidiga. „Ta on meil ainus lind, kes endale pesa ei tee ja oma poegade eest ei hoolitse. Selle poolest on ta ainulaadne,” ütles ornitoloog Tarvo Valker. Munad poetatakse värvuliste pesadesse, kuniks kasuvanemad toiduotsingutel viibivad. „Sookiur, tiigi-roolind, ka linavästrikel lasevad käod oma pojad üles kasvatada.”

Kukub vaid isaslind. „Rahva seas on kägu saanud negatiivse tähelepanu, sest usutakse, et kui ta väga lähedale kukkuma tuleb, siis võis keegi ära surra,” lausus Valker.

Kuna kägu on pigem kuulda kui näha, on temast häid pilte vähe. Sestap alustabki ornitoloogiaühing käofotode kogumist, et oleks piisavalt ülesvõtteid aasta linnu kodulehe ja muude materjalide illustreerimiseks.

Eesti ornitoloogiaühing valib aasta lindu 1995. aastast, mil aasta linnuks valiti rukkirääk. Tänavune aasta lind on aul, tuleva aasta lind kägu on järjekorras 30. aasta lind.