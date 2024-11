Julia Prokoptšuk: kutsun Karilaidu tagasi astuma!

Haapsalu linnavolikogu liige Julia Prokoptšuk (Keskerakond) postitas neljapäeva õhtul oma sotsiaalmeediakontol üleskutse, milles kustub Haapsalu linnavolikogu esimeest Jaanus Karilaidu tagasi astuma.

„Jaanus Karilaiu tegevus Haapsalu linnas on üha enam toonud kaasa intriige, vastandumist ja avalikku kriitikat. Selle asemel, et seista linna arengu ja kohalike elanike heaolu eest, näib tema fookus olevat kaldu isiklike ambitsioonide poole,” kirjutas Haapsalu linnavolikogus opositsiooni kuuluv Prokoptšuk, kes on ühtlasi Keskerakonna Läänemaa piirkonna esimees.

Voliniku