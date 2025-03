Linnavolinik Riho Lepp lahkus HaRist ja liitus Isamaa fraktsiooniga

Haapsalu linnavolikogu liige Riho Lepp teatas tänase volikogu istungi alguses volikogule, et astub HaRi fraktsioonist välja ja liitub 1. aprillist volikogu Isamaa fraktsiooniga.

Otsust põhjendas Lepp sellega, et tema hinnangul on linna juhtimise ja suhtlemise stiil muutunud ning paljud seisukohad ei ole enam kooskõlas tema veendumustega. „Kui ma ei saa sirge selja ja puhta südame oma fraktsiooni otsust toetada, tähendab see, et minu koht ei ole enam HaRis,” ütles Lepp.

Haapsalu volikogu aprilliistungil on Lepp juba Isamaa fraktsiooni