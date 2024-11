Haapsalu volikogu esimehe tool kõigub

Nädala eest Lääne Elu artiklis väljaöeldud valimisloosungid on pannud kahtluse alla Haapsalu linnavolikogu esimehe Jaanus Karilaiu jätkamise volikogu eesotsas.

„Täna on laual kolm varianti: Jaanus Karilaid jätkab volikogu esimehena, Jaanus Karilaid astub tagasi, Jaanus Karilaidu umbusaldatakse,” ütles Karilaid Lääne Elule eile. „ Minu jaoks on need kolm võrdse kaaluga ja nende vahel esmaspäeval otsuse teengi.”

Neljapäeval kirjutas Maaleht, et Haapsalu linnapead Urmas Suklest pahandanud valimisloosungid tõid päevakorda umbusaldusavalduse Karilaiule. Lääne Elule Sukles Kari