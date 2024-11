Voogedastus- ja teleteenuste valik võtab silme eest kirjuks?

Teleteenuste turul valitseb tihe konkurents – eri teenusepakkujad püüavad vaatajatele pakkuda mitmekülgset ja kaasahaaravat meelelahutust. Kuigi välismaiste teenusepakkujate pakutav võib tunduda põnevam kui kodumaine, tasub meeles pidada, et ka siinsed teenusepakkujad pakuvad maailmatasemel välismaist ja originaalset kohalikku sisu ning võimalusi, mida mujalt ei leia.

Teleteenuse pakkuja Home3

Home3 on teleteenus, mille teeb unikaalseks asjaolu, et telepilt ulatub satelliidi kaudu ka kõige kaugematesse Eestimaa piirkondadesse, sest see ei sõltu kaabli ega mobiililevi olemasolust. Tänu kasutatavale tehnoloogiale tagab Home3 suurepärase vaatamiskogemuse ning sul ei ole vaja tunda muret puuduliku või nõrga interneti pärast, mis võib mõjutada telepildi kvaliteeti. Antenni paigalduse ning teenuse seadistamise pärast ei pea sa muretsema, sest tänapäeval on satelliitantennid niivõrd kompaktsed, et ei riiva silma, ja mis veelgi parem – kogenud Home3 tehnikud paigaldavad ja seadistavad teenuse ning standardpaigalduse eest ei pea sa midagi tasuma!

Home3 teleteenust saad mugavalt nautida oma kodus olevast telerist satelliitantenni ning digiboksi abil. Kui soovid telekanaleid, filme või sarju vaadata näiteks nutiseadmest, nii kodus kui ka liikvel olles, siis laadi alla Go3 äpp ning naudi oma lemmiksaateid mugavalt olenemata sellest, kus parasjagu viibid. Nimelt saad Home3 teenusega ligipääsu ka Go3-le – näiteks Home3 paketiga „Kodu” saad vaadata Go3 paketis „TV ja Filmid” olevat sisu. Liitudes Home3-ga, saad kaks teleteenust ühe kuutasu eest ja sul on võimalik nautida Home3 TV-teenust oma kodus olevast telerist ja samal ajal vaadata Go3 sisu nutitelefonist, tahvlist, arvutist või nutitelerist!

Home3 TV-teenuse valikus on kolm paketti: „Starter”, „Kodu” ja „Kodu+”. Pakett „Starter” on suurepärane valik neile, kes otsivad taskukohast meelelahutust. Paketis on valik peamistest meelelahutuskanalitest, sealhulgas Eesti kanalid, filmikanal Viasat Kino ning mitmeid uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanaleid. Home3 paketi „Starter” tellijad saavad Go3 äpi abil vaadata oma põhipaketi telekanaleid mugavalt meelepärasest nutiseadmest, mis võimaldab nautida meelelahutust nii kodus kui ka liikvel olles.

Home3 kõige populaarsem pakett „Kodu” pakub mitmekülgset meelelahutust kogu perele. Paketti kuuluvad populaarsed Eesti kanalid, mitmed filmi- ja spordikanalid nagu Go3 Films, Viasat Kino Action, Go3 Sport 2 ning uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanalid. Lisaks nimetatud telekanalitele sisaldub paketis „Kodu” Go3 pakett „TV ja Filmid”, mis avab ukse laiale valikule tele- ja filmisisule, pakkudes nii põnevaid kui ka harivaid vaatamiselamusi.

Kui armastad mitmekesist meelelahutust ning soovid kõikvõimalike uudistega kursis olla, siis on pakett “Kodu+” just sulle! See on üks suurima kanalite arvuga üle õhu levivaid pakette Eestis, mis pakub kõike, mida üks tõeline meelelahutuse nautija võiks soovida. Enam ei pea muretsema, et õhtuks ei leia sobivat filmi või saadet, sest lisaks Home3 paketis „Kodu+” sisalduvatele kanalitele saavad selle paketi kasutajad ligipääsu ka Go3 paketile „Kõik Hinnas”, millega on võimalus vaadata Discovery+ kanaleid!

Go3 televisioon

Võrreldes teiste teenusepakkujatega, on Go3 televisioon Eesti turul ning Baltikumis olnud lühemat aega, kuid vaatamata sellele väga soojalt vastu võetud. Alates novembri algusest alustasid Go3 ja Netflixi koostööd ja nüüd on võimalik nautida nii Go3 kui ka Netflixi sisu ühe tellimusega!

Go3-st leiad üle 50 telekanali, originaalsarjad, eestikeelsete kommentaaridega spordiülekanded, reklaamivabalt parimad seriaalid nii meilt kui mujalt maailmast, Hollywoodi kassahitid ja põnevad dokumentaalfilmid ning lastesisu, mis on eestikeelse pealelugemisega. Eelmisel aastal jõudis Go3-e laialdane HBO sisu ja seega saad muuhulgas vaadata selliseid menukaid sarju nagu „Seks ja linn”, „Pärijad” ja kauaoodatud Batmani universumi sarja „Pingviin“. Alates aasta algusest saab Go3 Extra Sport vahendusel vaadata maailmaklassi tasemel sporti nagu Inglismaa kõrgliigat, UEFA Meistrite liigat, Vormel-1 ja palju muud. Go3-st leiad ka Discovery+ telekanalid Eurosport 1 ja 2, TLC, Discovery ning põnevat sisu Discovery+ ulatuslikust videoteegist. Lisaks Netflixile, HBO-le, laiale spordivalikule ja Discovery+-ile leiab Go3-st Paramount+ vahendusel mitmeid Paramounti filme ja sarju, CBSi ja Showtime’i populaarseid sarju ning laste lemmikanimatsioone nagu „Käpapatrull” ja „Käsna-Kalle Kantpüks”.

Go3 pakettide valik on lai, et saaksid omale valida just selle, mis kõige paremini su ootustele vastab. Go3 pakettide hinnad on alates 7,99 kuus. Kui soovid Go3 ja Netflixi kombopaketti, siis nende pakettide hinnad on alates 17,99 kuus.

Nutitelefonides ja tahvlites Go3 sisu vaatamiseks laadi alla Go3 rakendus, süle- ja lauaarvutis saad teenust kasutada veebibrauseris. Kui soovid nutitelerist Go3 sisu vaadata, ava telerisse installeeritud Go3 rakendus või laadi see telerisse oma teleri rakenduste poest. Kui Sul ei ole nutitelerit, saad Go3 teenust kasutada kas Go3 digiboksi või Google Chromecasti seadme abil. Lisaks sellele, et saad Go3 sisu nautida üle interneti, saad omale meelepäraseid sarju ja saateid ka oma nutiseadmesse alla laadida ning seejärel vaadata neid ilma internetiühenduseta! Go3 on ideaalne valik, kui vajad telepilti enam kui ühte seadmesse, sest Go3 saad vaadata samal ajal kahest seadmest korraga. Kui vajad telepilti ka kolmandasse seadmesse, siis saad seda teha Go3 digiboksi abil.

Uutele liitujatele on meil suurepärane eripakkumine – Home3 „Kodu” pakett koos piiramatu 4G internetiga vaid 24,99 kuus (tavahind 37,99 kuus) ning anname hinnagarantii, et paketi kuutasu ei muutu järgneva 24 kuu jooksul. Usume, et see lahendus aitab oma rahaasju paremini planeerida ning arvestades Home3 paketi „Kodu ja 4G internet” tavahinda, on võimalik kahe aasta jooksul säästa 312 eurot.