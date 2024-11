Karilaid lubab Suklesele säru teha

Kolmapäeva õhtul erakonna Isamaa Läänemaa piirkonna juhiks valitud Jaanus Karilaid tegutseb selle nimel, et erakond võidaks järgmisel aastal toimuvad kohalikud valimised Läänemaa omavalitsustes.

„Haapsalu vajab positiivset muutust ja [Haapsalu linnapea] Urmas Sukles tuleb seljatada,” ütles Karilaid. „On aeg öelda: aitab, Urmas.”

Isamaal on eesmärk saada Haapsalu linnavolikogus vähemalt üks mandaat rohkem kui praeguse linnapea valimisliidul HaRi. Viimasel kahel kohalike omavalitsuste valimisel on Sukles üksi saanud enam-vähem sama palju hääli kui Karilaiu juhitud siis veel Keskerakonna nimekiri kokku. Varem on aga Suklese ja Karilaiu juhitud nimekirjade vahe olnud vaid paar mandaati. „Vahetame hõbedase medali kuldse vastu,” ütles Karilaid.

Haapsalu linnapea