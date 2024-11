Reisimuljed Yucatani poolsaarelt: Cozumel

Pärast Calakmuli piirkonnaga tutvumist võtame piki poolsaare idakülge suuna taas põhja poole. Järgmiseks pikemaks peatuspaigaks saab olema Cozumeli saar.

Cozumel on umbes kolmandiku võrra väiksem kui Hiiumaa. Saar asub mandrist küll veidi vähem kui 20 km kaugusel, kuid on sellegipoolest unikaalse loodusega. Saarel elab mitmeid endeeme [liik, mis esineb üksnes teatud piiratud alal – toim], kes mandril puuduvad. Muust maailmast rääkimata.

Cozumelil leidub seitse endeemset imetajaliiki. Taolisi linnuliike on saarel kaks. Tegelikult on neid siin olnud kolm. Paraku pole Cozumeli pilalindu viimased 15 aastat enam keegi näinud ja suure tõenäosusega on see liik välja surnud.

Üks kahest endeemsest linnuliigist jääb meile silma juba majutuskoha hoovis. Nimelt ilmub õitele toituma Cozumeli smaragdkoolibri. See on saarel ühtlasi kõige tavalisem koolibri. Kokku elab siin 20 000–50 000 Cozumeli smaragdkoolibrit