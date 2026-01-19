Haapsalu Herilased said järjekordse kaotuse

Kuula artiklit, 2 minutit ja 14 sekundit
Haapsalu Herilased kodupubliku ees mängimas. Foto: Malle-Liisa Raigla
Reede õhtul Jüril peetud korvpalli esiliiga 15. mängu kaotasid Haapsalu Herilased Rae Koss/Hansaviimistlus meeskonnale 91:81.
Mäng algas Herilaste eduseisul ja kui mängitud oli esimesed kolm minutit oli seis 10:0 Herilaste kasuks. Seejärel asusid vastased palli korvi viskama ja esimese veerandaja keskpaigaks oli seis 10:10 viigis.
Esimese veerandaja lõpp möödus võistkondadele tasavägiselt. Kui mängida oli jäänud veel 35 sekundit oli seis 18:18 viigis, kuid siis viskasid vastased kolmepunktiviske ja veerandaeg lõppes 21:18 vastaste kasuks.
Teisel veerandajal oli Herilased tagaajaja rollis, korraks küll
