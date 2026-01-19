Arti Aasav tuli rahvusvahelistel võistlustel kahekümne parema sekka

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Haapsalu laskurite laskmisaasta algas osalemisega rahvusvahelistel võistlustel Polonia CUP 2026, mis peeti Vilniuses. Absoluutarvestuses oli meie laskuritest parim Arti Aasav.

28. korda toimunud võistlustel olid kohal Leedu, Läti, Poola ja Eesti võistlejad. Vilniuses asuva kultuurikeskuse kontsertsaal oli muudetud ajutiseks lasketiiruks. Osalejaid oli meeletult: püssi arvestuses 200 laskurit ja püstolis 200 laskurit.

Esimese vahetus algas hommikul kell 7 ja viimane vahetus lõppes kell 22.30. Kõige raskem oli kohtunikel ja treeneritel, kes pidid olema alati kohal ja olemas.

Mitmepäevastel võistlustel selgitatakse iga päev erine