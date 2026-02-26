Herilased kaotasid eelviimase mängu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 38 sekundit
Haapsalu Herilased mängisid kodupubliku ees Haljala NGU vastu novembri lõpus. Foto: Malle-Liisa Raigla
Kolmapäeva õhtul Rakveres toimunud esiliiga 21. mängu kaotasid Haapsalu Herilased viie punktiga Haljala NGU-le.
Kogu mäng möödus tasavägiselt. Esimene veerandaeg lõppes vastaste kolmepunktilise eduseisuga 16:13. Teisel veerandajal viskasid mõlemad meeskonnad 24 punkti ning ka poolajale mindi vastaste kolmepunktise eduseisuga 40:37.
Kolmandal veerandajal viskasid vastased korv
