Herilased kaotasid eelviimase mängu

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Haapsalu Herilased mängisid kodupubliku ees Haljala NGU vastu novembri lõpus. Foto: Malle-Liisa Raigla

Kolmapäeva õhtul Rakveres toimunud esiliiga 21. mängu kaotasid Haapsalu Herilased viie punktiga Haljala NGU-le.

Kogu mäng möödus tasavägiselt. Esimene veerandaeg lõppes vastaste kolmepunktilise eduseisuga 16:13. Teisel veerandajal viskasid mõlemad meeskonnad 24 punkti ning ka poolajale mindi vastaste kolmepunktise eduseisuga 40:37.

Kolmandal veerandajal viskasid vastased korv

