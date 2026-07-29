Mida teha, kui lennuvedaja satub makseraskustesse või lõpetab lennud?

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Lennuvedaja makseraskused võivad tekitada reisijates ebakindlust, eriti kui lennupiletid on juba ostetud või reis on peagi algamas. Samuti võib vedaja halb majanduslik olukord kaasa tuua liinide kärpimise ja lendude tühistamise. TTJA tarbijaõiguste nõustamise büroo juhataja Kristina Tammaru selgitab, millised on taolistes olukordades reisija õigused ja milliseid samme tuleks astuda.

Kui lennuvedaja suhtes kuulutatakse välja pankrot

Kui lennuvedaja osas kuulutatakse välja pankrot, siis tuleb pileti ostnud reisijatel tegutseda eelkõige vastavalt sellele, millist ametlikku teavet pankrotimenetluse kohta jagatakse ja kuidas toimub nõuete esitamine.

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Tõenäoliselt toimuks reisijatel nõuete esitamine pankrotimenetluses üldises korras, siiski võib lennuvedaja n-ö koduriik teistest riikidest pärit tarbijate nõuete kogumist ka hõlbustada.

Oluline on arvestada, et pankrotimenetluses ei ole võimalik ette öelda, kas ja kui suures ulatuses reisijad oma raha tagasi saavad. Pankrotimenetluses sõltub nõude rahuldamise määr sellest, kui palju vara pankrotivara hulka kuulub ja millises järjekorras nõue rahuldatakse. Üldjuhul ei kuulu reisijate piletiraha nõuded eelisseisundis rahuldatavate nõuete hulka, mistõttu võib piletiraha tagasisaamise võimalus olla piiratud.

Kaardimakse võib anda täiendava võimaluse

Kui lennupiletite eest on tasutud kaardimaksega ning lende ei toimu, tasub reisijatel täiendavalt uurida kaardi väljastanud pangast chargeback ehk tagasinõude menetluse algatamise kohta.

Chargeback ei ole automaatne lahendus, kuid teatud juhtudel võib see anda võimaluse piletiraha tagasi saada. Täpsemad tingimused sõltuvad kaardi väljastanud pangast ja maksekaardiorganisatsioonide (nt VISA, MasterCard) reeglitest.

Reisikindlustus ei pruugi pankrotti katta

Kui lennupileti ostnud reisijatel on sõlmitud reisikindlustus, siis seda, kas see katab ka lennuvedaja pankrotist tingitud olukordi, tuleb iga kindlustuslepingu puhul eraldi vaadata. Seda ei saa alati reisikindlustuse puhul eeldada.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tasub hoolikalt tutvuda selle tingimustega ning vajadusel küsida selgitusi kindlustusandjalt, millised riskid on kaetud ja millised mitte.

Pakettreis annab reisijale täiendava kaitse

Oluliselt erinev on olukord siis, kui ostetud on pakettreis, mille üheks osaks on ka lend.

Kui pakettreisi koosseisu kuuluva lennu opereerimiseks pidanud lennuvedaja suhtes kuulutatakse välja pankrot, vastutab reisikorraldaja lepingu täitmise eest sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine.

Üheks võimalikuks lahenduseks on reisikorraldaja poolt alternatiivse lennu leidmine ning pakettreisi toimumine muus osas vastavalt kokkulepitule.

Kui reisikorraldaja siiski ei saa lepingut täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, nagu näiteks lennuvedaja pankrot, tuleb pakettreisi eest tasutu, sealhulgas lennupiletite maksumus, reisijale tagastada.

Kui lennuvedaja kärbib liine ja lend tühistatakse

Lennuvedaja majanduslikud raskused võivad kaasa tuua ka liinide kärpimise ning lendude tühistamise. Sellisel juhul on reisijate õigused reguleeritud Euroopa Liidu lennureisijate õigusi käsitleva määrusega.

Oluline on see, millal reisijat lennu tühistamisest teavitatakse.

Kui vedaja teavitab lennu tühistamisest üle kahe nädala enne planeeritud väljumisaega, on võimalik valida uute lennupiletite ja piletihinna tagasimaksmise vahel.

Kui vedaja teavitab lennu tühistamisest alla kahe nädala enne planeeritud väljumisaega, võib olla õigus lisaks uutele piletitele või piletihinna tagasimaksmisele nõuda vedajalt hüvitist ning vajadusel tagasilendu lähtelennujaama.

Kui reisija saab tühistamise teavituse vahetult enne lendu, on vedaja kohustatud tagama ka hoolitsuse.

Mida tasub reisijal meeles pidada?

Lennuvedaja makseraskuste või tegevuse lõppemise korral on oluline tegutseda kiiresti ning jälgida ametlikku teavet. Reisijal tasub:

jälgida pankrotimenetluse kohta avaldatavat ametlikku infot ja nõuete esitamise juhiseid;

uurida oma pangast võimalust algatada kaardimakse puhul chargeback-menetlus;

kontrollida reisikindlustuse tingimusi, sest pankrot ei pruugi olla kindlustusjuhtum;

pakettreisi korral pöörduda esmalt reisikorraldaja poole;

lennu tühistamise korral tutvuda Euroopa Liidu lennureisijate õigustega ning vajadusel kasutada õigust piletiraha tagastamisele, asenduslennule või hüvitisele.

Teadlik tegutsemine aitab sellistes olukordades oma õigusi paremini kaitsta ning suurendab võimalust leida sobiv lahendus ka siis, kui reisiplaanid ootamatult muutuvad.