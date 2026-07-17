Lääne Elu paberleht laupäeval, 18. juulil

Kohalikud astuvad samme Peraküla munakivitee taastamiseks

MTÜ Peraküla Munakivitee sai Lääne-Nigula vallavalitsuselt volituse ekspertiisi tellimiseks Peraküla läbivale 111aastasele vallale kuuluvale munakiviteele.

Saueaugu – ilmasammas või pettepilt?

Artikkel jätkub peale reklaami

Saueaugu teatritalu võtab oma 25. sünnipäeval tulijad vastu, nagu ta seda ikka on teinud – pääsukesed sinitaevas süstimas, eestiaegsel kummutil vaas angervaksadega.

Aap Uspenski: sport õpetab igas olukorras hakkama saama

Eile tähistas oma 60. sünnipäeva kümnekordne Eesti meister kreeka-rooma maadluses, Haapsalu kaubamaja lillepoe Kõrs omanik Aap Uspenski, kes 1990ndatel maadluse Haapsallu tagasi tõi.

Ühing võitleb Lääneranna sadamais puhtama mere eest

Paatsalu, Varbla ja Kadariku sadamas ootavad kalamehi ja puhkajaid infolehed ning korduvkasutatavad konitopsid, et suitsuotsad merre ei satuks.