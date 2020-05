Virtsu merepäev jääb tänavu ära

Virtsu iga-aastane peaüritus, merepäev, jääb sel aastal traditsioonilisel moel pidamata. Virtsu merepäevi korraldava Virtsu arenguseltsi eestvedaja Jüri Mõniste sõnul on ürituse ärajätmise põhjuseks nii rahvakogunemise vältimine kui ka sponsorid.

„Üks asi on see, et meil on üritusel sponsoriteks ettevõtjad ja kui nad küsivad ise toetust, siis on näotu, kui nad merepäevi toetavad,” ütles Mõniste.

Mõniste lisas, et oma roll ürituse ärajätmisel on siiski ka rahvakogunemistele seatud piirangutel. „Ega keegi ütle sada protsenti, mis juulis toimuma hakkab,” ütles ta. Et üritusi on sel suvel vähevõitu võivad merepäevad Mõniste sõnul kohale meelitada palju võõrast rahvast, kellel pole kuhugi minna. „Ja siis ei julge Virtsu inimesed võib-olla välja tulla,” lisas ta.

Mõniste ütles, et siiski on plaanis merepäevade ajal üle interneti tegevust pakkuda. „Üritame üle neti teha fotovõistluse, orienteerumismängu, võib-olla saab mingi laulukese netti lasta,” rääkis Mõniste.