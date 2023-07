Virtsu juubeli merepäevajooksu võitsid Kaia Lepik ja Franko Reinhold

Fotod: Rain Rauk ja erakogu

Laupäeval toimus Virtsus järjekorras juba viies Merepäeva maanteejooks. Juubelijooks lõi kõik senised osalusrekordid.

Kõikides vanuseklassides oli osalejaid rohkem, kui eelnevatel aastatel. Virtsu jooksu omapära on just selles, et distants kulgeb suuresti poolsaare võrratu looduse keskel. Jooksutrassist 80 protsenti läbitakse vanal raudeetammil, mõlemal pool jooksjaid saatmas meri ja linnud. Jooks on leidnud kindla koha jooksjate kalendris. Arvestades seda, kui tihe on Eesti jooksukalender, oleme väga uhked, et Virtsu merepäevajooksust võttis osa 81 jooksusõpra. Kindlasti on eriline ka see, et Virtsu jooksul autasustatakse kõikide klasside kuute parimat jooksjat.

