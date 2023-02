Sõja jalust: kadunud inimeste otsijad

Tundus, et oleme saanud saate „Oota mind” (Venemaa, Moldova, Kasahhi ja Armeenia rahvusvaheline telesaade, mis tegeleb kadunud inimeste otsimisega, veebruarini 2022 edastati ka Ukraina versiooni – toim.) ajakirjanikeks. Nii tuttavad kui ka päris võõrad inimesed palusid meil leida sugulasi kõikjalt meie oblastist. Kuhu me ka ei läinud – alati oli seal keegi, kes vajas hädasti abi. Olime poes või tanklas – kui saadi teada, et oleme Mariupolist, mõjus see teadmine lootusekiirena. Ja me ei tõuganud kedagi eemale. Keel ei paindunud. Panin kadunud sugulaste andmetega paberitükid oma rahakoti eraldi lahtrisse ja lootsin need kunagi kui ebavajalikud minema visata. Õnneks leiti enamik neist inimestest üles ilma meie sekkumiseta, nagu ka Ilona õde. Aga kõigest järjekorras.

