Talisuplejad pidasid soolaleivapidu

Haapsalu talisuplejad pidasid laupäeval oma uues ujumiskohas, Veskiviigi sadamas soolaleivapidu. Selleks puhuks oli kohale tellitud ratastel saun ning riietumissoojaku laual ootasid kringlid ja soojad joogid.

Kaheksa aastat asus Haapsalu talisupluskeskus Westmeri sadamast Bürgermeistri holmi poole, kuid nüüd on riietumissoojak kolitud Veskiviigi sadamasse. Talisuplejate eestvedaja Kertu Kaljuveeri sõnul lõhkusid vanas kohas tormituuled ja liikuv jää pidevalt talisuplejate silda. „Põhimõtteliselt kord aastas oli vaja silda remontida. Enam ei jaksanud,” ütles ta.

Veskiviigi sadamas on supluskoht tuulevarjus ja seal ei tee ka jää liiga. Kaljuveeri sõnul võttis sadam talisuplejad avasüli vastu. Ta lisas, et ega talisuplust harrastamiseks sobivaid kohti Haapsalus väga palju olegi. „Meil on vaja, et oleks sügav vesi ning tuulte ja liikuva jää eest kaitstud,” ütles Kaljuveer. Esial