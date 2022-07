Lääneranna otsib raamatukogule uut juhti

Lääneranna vald otsib konkursiga uut direktorit Lääneranna raamatukogule, millel on üle terve valla kümme harukogu.

Neli aastat Lääneranna raamatukogu juhtinud Reet Rehtla lahkub ametist 1. augustist. „Sain ühel hetkel aru, et raamatukogu- ja kultuuritöötajad on jäetud täiesti omapäi. Neid poleks nagu kellelegi tarvis,” ütles Rehtla. Aastakümneid seda tööd teinud ja vahepeal ka raamatupoes töötanud Rehtla pidas silmas raamatukogutöötajate madalat palka Eestis ja rahapuuduses virelevaid raamatukogusid.

Lääneranna vallavanema Ene Tähe sõnul on Lääneranna vallas raamatukoguhoidja palk alla 800 euro ja tõsta seda ei ole võimalik – kui, siis nii, et täiskoha asemel töötavad raamatukoguhoidjad sama palga eest edaspidi näiteks poole kohaga ja raamatukogud on vähem aega lahti.

„Seda kõike tuleb arutada, aga siis oleks vähese raha eest vähemalt rohkem vaba aega,” ütles Täht.

Lääneranna raamatukogu direktor hakkab siiski tööle täiskohaga. Eilse seisuga oli laekunud üks avaldus. Konkurss kestab esmaspäevani. Lääneranna raamatukogu koosseisu kuulub keskraamatukogu Lihulas ja kümme harukogu – Vatlas, Virtsus, Kõmsil, Metskülas, Tuudil, Kirblas, Varblas, Koongas, Lõpel ja Saulepis.