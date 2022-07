Lääneranna valis raamatukogule uue juhi

Lääneranna raamatukogu, millel on üle terve valla kümme harukogu, hakkab juhtima senine Kirbla haruraamatukogutöötaja Tiiu Aasrand.

Aasrand on Kirbla raamatukogus töötanud 40 aastat. „Märtsis sai täis,” ütles Aasrand. Kirbla on üks kümnest Lääneranna raamatukogu harukogust ja Aasranna sõnul ärgitasid teda kandideerima kolleegid. „Miks siis mitte proovida, kui toetus on olemas,” ütles Aasrand.

Konkursile laekuski ainult üks, Aasranna avaldus. Aasrand on õppinud agronoomiat põllumajandusakadeemias ja läbinud raamatukoguhoidja kutsekoolituse.

Neli aastat Lääneranna raamatukogu juhtinud Reet Rehtla lahkub ametist 1. augustist.

Lääneranna raamatukogu koosseisu kuulub keskraamatukogu Lihulas ning Vatla, Virtsu, Kõmsi, Metsküla, Tuudi, Kirbla, Varbla, Koonga, Lõpe ja Saulepi harukogud.