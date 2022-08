Ranitsatoetust makstakse omavalitsustes erinevalt

Läänemaa omavalitsused maksavad esimesse klassi minejale niinimetatud ranitsatoetust. Haapsalus peavad lapsevanemad selle saamiseks esitama avalduse, teistes omavalitsustes tegeleb paberimajandusega kool.

Haapsalu linnas tuleb lapsevanemal koolitoetuse saamiseks esitada taotlus. Aga selleks, et taotlus vastu võetaks, peab üks lapsevanemaist olema vähemalt pool aastat enne avalduse esitamist Haapsalu linna elanike registris. „Juba esimesel kuupäeval tuli 50 taotlust,” ütles Haapsalu linnavalitsuse haridusspetsialist Kristi Erkmann.

Haapsalus kestab taotlemisperiood septembri lõpuni. „Esimestele tehakse väljamaksed juba järgmisel nädalal. Toetuse eesmärk ongi ju kooliasjade soetamine,” ütles Erkmann.

Sügisel peaks Haapsalus esimesse klassi minema umbes 150 last. Reedeks oli linnavalitsusele laekunud juba 76 ranitsatoetuse avaldust. Ühtegi avaldust Erkmanni sõnul veel tagasi saadetud ei ole. „Avalduste esitamine käib läbi HARNO süsteemi, ja süsteem kontrollib seda,” täpsustas Erkmann.

Haapsalus on esimesse klassi minejate hulgas ka Ukrainast tulnud lapsi, kes kõik ei ole Haapsalu elanike registris. „Me toetame neid nii, kuidas saame. Keegi ei ole jäänud millestki ilma, kui abivajadus on teada,” lisas Erkmann. Tema sõnul on õppima tulemas ka lapsi, kes on Haapsallu hiljuti kolinud ning kellel ei ole poole aasta pikkust elanike registris olemist ette näidata. „Praegu ei oska öelda, kui palju neid on,” lisas Erkmann.

Vormsis on ranitsatoetus aastaga tõusnud kaks korda. Mullu oli see 100 eurot, nüüd 200. Tänavu on Vormsis mureks hoopis see, et esimesse klassi minejaid ei olegi. „Ei ole meil igal aastal esimesse klassi minejaid leida,” ütles Vormsi vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma. Kokku alustab Vormsis kooliteed 20 last.

Lääneranna jääb Haapsalu linna ja Vormsiga ühte paati, makstes koolitoetust 200 eurot, kuid lapsevanemad selle saamiseks vallale avaldust esitama ei pea. „Maksmise aluseks võetakse koolide esitatud esimeste klasside arvud 10. septembri seisuga. Eraldi lapsevanemad avaldusi esitama ei pea,” ütles Lääneranna vallasekretär Cariina Pähk.

Sügisel peaks Läänerannas kooliteed alustama poolsada last.

Lääne-Nigulas on ranitsatoetus teistest omavalitsustest 50 euro võrra suurem, seal toetatakse koolialustajat 250 euroga. Koolitoetuse maksmise kord on aga sarnane Läänerannaga, kus koolid esitavad toetuse saajate nimekirja. „See on juba aastaid nii olnud. Tavaliselt septembri alguses nimekirjad tulevad,” ütles Lääne-Nigula valla sotsiaaltöö spetsialist Maarika Maripuu.

Kui Lääne-Nigula vallas elav laps laps läheb õppima mõnda teise omavalitsusse, tuleb lapsevanemal toetuse saamiseks avaldus esitada. „Avaldus tuleb esitada siiski Lääne-Nigula vallale,” täpsustas Maripuu.

Ranitsatoetus

Haapsalu linn – 200 eurot

Vormsi – 200 eurot

Lääne-Nigula – 250 eurot

Lääneranna – 200 eurot