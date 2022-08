Armas rahvas! Täna tahan sulle tuua rõõmusõnumi keset praegust pimedat aega. Pane tähele ja võta kuulda, sest see, mida on Universum näidanud, see tuleb! Kuigi kurjad vaenlased ei taha meile jätta ühtegi lootuskiirt, peame ometigi elama lootuses ja usus, et kannatajate karjeid kuuldakse lõpuks ning abi on juba teel!

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!