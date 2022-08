Suur galerii: Bluusipeo tipphetked raudteejaamas ja linnuses

Fotod: Berta Valdma

Kahekümne kaheksas Augustibluus on selleks korraks lõppenud. Üritus möödus edukalt. Pealkorraldaja Indrek Ditmanni üllatuseks oli juba reede lõunast bluusitajaid plats täis. “Tavaliselt jõuavad külalstajad reede õhtul, aga seekord oli juba lõunaks linnus rahvast pilgeni täis,” imestas Ditmann.

Kui me Ditmanniga piiskopilinnuse väravate juures räägime, kõnnivad inimesed mööda ja soovivad talle jõudu, tänavad laheda ürituse eest või kiidavad niisama. Küsisin, kas selline positiivne tagasiside ja toetus on pidevalt. Ditmann tunnistab, et ikka enamuse ajast. “Loomulikult on ka vingumist, aga seda on vähe.” Mille üle siis inimesed vinguvad? “Mõnel aastal kui vihma sajab, siis vihma üle,” muigas Ditmann. “Vahetasime särkide värvi, on neid, kellele see ei sobi. Oleme saanud ka kirja teemal, kuidas kitarri kõva heli kahjustab tervist. Eks neid inimesi ole igasuguseid.”