Haapsalu täitub bluusimuusikaga

Tänavune Augustibluus tuleb suurem kui kunagi varem – üle 40 kontserdi 12 esinemispaigas.

„Esmaklassiline eeskava, suurepärane atmosfäär, valitud toitlustajad,” võttis tänavuse bluusi kokku programmijuht Raul Ukareda. Tema sõnul suuri muudatusi festivalil tänavu pole, kuid festival on pisut kasvanud. Kui tavaliselt on kolm päeva kestva Augustibluusi kavas 30-35 sündmust, siis tänavu on neid üle 40, tavalise 8-9 esinemispaiga asemel toimuvad tänavu kontserdid 12s kohas üle linna. Ka on pühapäevane programm varasemate aastatega võrreldes pikem.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!