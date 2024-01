Kultuurisuvi tuleb tihe

Tänavune Läänemaa kultuurisuvi tõotab tulla tihe, sest üritusi on rohkem kui nädalavahetusi, kuid seegi pole kõik – kava veel täieneb.

„Tahtjaid on rohkem kui nädalavahetusi, neid võiks oksjoni korras välja pakkuda,” naljatas Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Nii näiteks peavad ühel nädalavahetusel hakkama saama nii Valgete Ööde festival kui ka maitsete promenaad. Parbuse sõnul lepivad korraldajad omavahel kokku, et kui ühel on kontsert, on teine üritus samal ajal vaiksem. Samuti peavad juulis nädalavahetust jagama Vanamuusikafestival ja Suur toidutänav. Kokku tuleb suve jooksul Haapsallu mitu toidutänavat. Esimene neist on 11. mail Posti tänaval.

