Emma Kathrina Hein tuli mitmevõistluses Eesti meistriks

Rakveres toimusid Eesti noorte mitmevõistluse meistrivõistlused, kus Haapsalu kergejõustikuklubi sportlane Emma Kathrina Hein tegi uskumatu võistluse.

Praegu Tallinnas treeniv, kuid endiselt Haapsalu klubi esindav sportlane krooniti Eesti U18 seitsmevõistluse meistriks. U14 sporditüdrukud Anna-Britt Aser ja Gerda Kikas said kõrged kohad omavanuste võistluses, olles vastavalt kuues ja kaheksas.

Hein võitis kulla nelja punktilise paremusega. Ta alustas võistlust rahuldava 100 meetri tõkkejooksuga, kus sai ajaks 15,31. Tema põhilised konkurendid Elsa Puu ja Ruth Mary Onga edestasid teda esimese ala järel üle saja punkti, joostes mõlemad tulemused 14 sekundi poole peale. Viimasel aastal kõrgushüppes stabiilsuse leidnud Hein suutis kolmandal katsel ületada korraliku 1.65. See oli isiklikust rekordist vaid kaks sentimeetrit vähem.

Onga tegi aga superhüpped ja suutis ületada ka 1.74. Puu aga vaid 1.59. Peale kahte ala oli Onga edu Heina ees juba üle 170 punkti. Puu oli aga hõbeda positsioonil 60 punktilise paremusega. Ees oli üks Heina trumpaladest, kuulitõuge. Siin ehk supertulemust ei tulnud, kuid 12.75 oli ikkagi märkimisväärselt parem kui kahel põhikonkurendil.

Enne päeva viimast ala 200 meetri jooksu oli esikolmik kuue punkti sees: Onga 2313, Puu 2308 ja Hein 2307 punkti.

U18 neiud olid tegemas viimaste aastate ühte põnevamat mitmevõistlust Eestis üldse. Päev lõpetati 200 meetri sprindiga ja siin tõusis 26,69 jooksnud Puu avapäeva järel liidriks. Hein sprintis ajaks 27.81.

Esimese päeva lõpuks oli esikolmikul punkte: Elsa Puu 3046, Ruth Mary Onga 3020 ja Emma Kathrina Hein 2959. Kui esimese päeva viimasel alal andis Hein ära ligi 100 punkti, siis teise päeva esimese alaga teeb ta seda sama.

Talvel suurepäraseid hüüpeid kaugushüppes teinud meie sportlane ei ole saanud suvehooajal hoojooksu klappima. Ja nii tuli leppida Raklveres tulemusega 5.17. Samal ajal suutis Puu 5.56, kuid õnneks ei ole see ka tema jaoks hea tulemus. Siiski olid vahed peale viite ala juba ärevad. Puu edestas Heina juba 204 punktiga. See on tavaliselt olukord, kus noorel sportlasel on kaks valikut, kas leppida olukorraga ja kindlustada endale medal, või minna riskile ja üritada kulda. Muidugi aitab sellisel juhul noort sportlast külm närv ja sportlase intelligentsus. Muidu ei ole sellest olukorrast võimalik välja tulla. Ja meie sportlase suurimaks trumbiks just õige suhtumine ja hea analüüsivõime on.

Heina trump on ka odavise. Sellel aastal isikliku margi 48 meetrini 500 grammise odaga viinud neiu oli võistluses olukorras, kus kogu etteastet ähvardas koostlagunemine. Esimese kahe katsega tal tulemust kirjas ei olnudki. Viimasel katsel sai ta aga oda lendu ja see maandus 40 meetri joone peale. Tulemus 39.80 on oluline märk. Ta võidab konkurentidelt tagasi 100-150 punkti ja on kohe taas kullaheitluses sees.

Kust leida aga veel see 100 punkti 800 meetri jooksus. See on umbes kaheksa sekundit sellel distantsil. Kas tal on jaksu, teha selline pingutus. Ja teist ala järjest teeb ta suurepärase väljatuleku. Ta saab ajaks 2.28.01 ja kogub 718 punkti. Nii Onga kui ka Puu jooksid 2.36 sisse ja nüüd hakkasid kõik arvuteid jälgima. Tõde oli magus: Eesti meister Emma Kathrina Hein 4940 punkti, II Elsa Puu 4936 ja III Ruth Mary Onga 4736 punkti.

Eesti meistritiitel tuli vaid neljapunktilise paremusega.

Ka nooremad Haapsalu KJK võistlejad olid tublid. Tüdrukute U14 vanuseklassis võitis Anna-Britt Aser 4743 punktiga kõrge kuuenda koha. Gerda Kikas oli siin kaheksas, punkte teenis ta 4389.

Sama vanade poiste kümnevõistluses teenis Pärtel Tederov 3292, Christopher Kuusik 2882 ja Mikk Mihkel Koppe 2738 punkti. Kohad vastavalt 13, 14 ja 15. U16 noormeeste kümnevõistluses sai Kevin Matteus 4080 punktiga 13 koha.