Nahahoolduse õige järjekord: kuidas kanda peale seerumeid, niisutajaid ja õlisid

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Kui vannitoas on mitu erinevat seerumit, niisutav kreem ja näoõli, võib ühel hetkel tekkida täiesti õigustatud küsimus: mida neist kõigepealt kasutada? Ja kas kõiki neid tooteid on üldse vaja?

Tegelikult ei pea hea nahahooldus olema keeruline ega koosnema pikast nimekirjast erinevatest toodetest. Olulisem on teada, milleks üks või teine toode mõeldud on ja millises järjekorras neid kasutada. Üldine rusikareegel on lihtne – alustatakse kergema tekstuuriga toodetest ja liigutakse järk-järgult rikkalikumate poole.

Kõigepealt puhasta nahk

Nahahooldus algab puhtast nahast. Hommikul aitab näopesu eemaldada öö jooksul nahale kogunenud rasu ja higi. Õhtul on puhastamine veelgi olulisem, sest päeva jooksul koguneb näole mustust, kosmeetikat ja päikesekaitsevahendi jääke.

Kõige tähtsam on mitte üle puhastada. Kui pärast näopesu jääb nahk kiskuma või tundub ebamugavalt kuiv, võib puhastusvahend olla liiga tugev või kasutatakse seda liiga sageli.

Seerum tuleb enne kreemi

Kui kasutad seerumit, kanna see nahale enne niisutavat kreemi. Seerumid on enamasti kergema koostisega ja mõeldud konkreetse nahamure toetamiseks – näiteks võib nende eesmärk olla naha niisutamine, jume ühtlustamine või peente kuivusmärkide vähendamine.

Mitut seerumit ei ole aga tingimata vaja korraga kasutada. Kui sul on neid mitu, vaata esmalt, milliseid toimeaineid need sisaldavad. Kõiki aktiivseid koostisosi ei ole mõistlik üksteise järel nahale kanda, sest tulemuseks võib olla hoopis ärritunud nahk.

Järgmisena niisutav kreem

Pärast seerumit tuleb niisutava kreemi kord. See aitab nahal niiskust säilitada ja muudab naha pehmemaks ning mugavamaks.

Kreemi valimisel tasub lähtuda sellest, mida sinu nahk parasjagu vajab. Kuiv nahk võib eelistada rikkalikumat kreemi, samal ajal kui rasuse või kombineeritud naha puhul võib kergem geeljas tekstuur olla meeldivam.

Kreemi ei pea näole kandma paksu kihina. Mõistlikum on kasutada väikest kogust ja jaotada see ühtlaselt kogu näole. Kui nahk jääb pärast kreemi kasutamist ikkagi kuivaks, ei pruugi lahendus olla suurem kogus – võib-olla ei ole konkreetne toode sinu nahale piisavalt niisutav.

Näoõli ei ole kohustuslik samm

Näoõli kasutatakse tavaliselt pärast kreemi. Õli moodustab naha pinnale kihi, mis aitab vähendada niiskuse kadumist ja jätab naha pehmemaks.

Samas ei ole näoõli midagi sellist, mida peaks igaüks kindlasti oma nahahoolduses kasutama. Kui kreem annab nahale piisavalt niisutust ja mugavust, võib õli vabalt vahele jätta.

Kui soovid seda siiski proovida, alusta paari tilgaga. Liiga suur kogus võib muuta näo ebamugavalt rasuseks ning meigi pealekandmine võib samuti keerulisemaks muutuda. Õli võib kanda otse nahale või lisada tilga niisutava kreemi hulka.

Kas rohkem tooteid on alati parem?

Tegelikult ei ole vaja nahahoolduses paljusid erinevaid tooteid. Igapäevaseks hoolduseks piisab sageli õrnast puhastusvahendist, niisutavast kreemist ja hommikusel ajal päikesekaitsest. Seerumi või näoõli võib juurde võtta siis, kui selleks on kindel põhjus ja toode sobib sinu nahale.

Uusi tooteid tasub kasutusele võtta ükshaaval. Nii on lihtsam märgata, kuidas nahk neile reageerib. Kui mitu uut toodet korraga kasutusele võtta ja nahk muutub punetavaks või hakkab kipitama, ei pruugi olla selge, milline neist ärrituse põhjustas.

Ka nahahooldusrutiin ise ei pea olema pikk. Paar hästi valitud toodet, mida regulaarselt kasutada, võib olla palju mõistlikum valik kui suur hulk erinevaid kreeme ja seerumeid. Lõppude lõpuks sõltub sobiv rutiin eelkõige nahatüübist, vanusest ja sellest, milliseid muutusi nahal parasjagu märgatakse.