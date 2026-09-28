Millist tõstukit valida välitöödeks ja ebatasasel pinnal töötamiseks?

Välitöödeks mõeldud tõstuki valikul tuleb arvestada enama kui ainult tõstevõimega. Olulised on pinnase seisukord, kalded, koorma kaal ja mõõtmed, töö intensiivsus ning see, kas sama masinat kasutatakse ka siseruumides. Kõval ja tasasel asfaltplatsil võivad sobida väga erinevad masinad, kuid ebatasasel või muutlikes ilmastikutingimustes oleval pinnal muutuvad stabiilsus, rehvid ja veosüsteem märksa olulisemaks.

Seetõttu tuleks kõigepealt määratleda tegelik töökeskkond ja alles seejärel võrrelda erinevaid ajamitüüpe.

Mida peab välitingimustes töötava tõstuki puhul arvestama?

Välitingimustes võivad tõstukid liikuda asfaldil, betoonil, sillutisel või muul pinnal, mille seisukord ei ole alati ühesugune. Tõstuki valikut mõjutavad nii ebatasasused kui ka kalded, lävendid ja marsruudil esinevad kitsad kohad.

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Enne tehnika valimist tasub hinnata vähemalt nelja asja:

milline on kõige raskem regulaarselt teisaldatav koorem;

kui kõrgele tuleb koorem tõsta;

millisel pinnal tõstuk liigub;

kui pikk ja intensiivne on tavapärane töötsükkel.

Oluline on arvestada ka koorma raskuskeskmega. Tõstuki nimivõimsus ei tähenda, et sama raskusega koormat võib tõsta mis tahes kõrgusele või sõltumata selle mõõtmetest. Konkreetse mudeli lubatud koormust tuleb hinnata tootja koormusdiagrammi järgi.

Kas välitöödeks sobib ainult diiseltõstuk?

Ei. Välitingimustes saab kasutada nii sisepõlemismootoriga kui ka elektrilisi kahveltõstukeid, kui konkreetne mudel ja töötingimused selleks sobivad. ALWARKi tooteinfo järgi on elektrilised mudelid ette nähtud ka kaupade käitlemiseks välitingimustes ning neljarattalised versioonid pakuvad ebatasasel pinnal suuremat stabiilsust kui manööverdusvõimele keskenduvad kolmerattalised mudelid.

Seetõttu võivad elektrilised kahveltõstukid olla sobiv lahendus ka siis, kui osa tööpäevast möödub õues. Elektriajami eeliseks on otseste heitgaaside puudumine kasutuskohas ja madalam müratase, mis muutub eriti oluliseks juhul, kui sama masin liigub regulaarselt väliala ja lao vahel.

Elektrilise mudeli puhul tuleb aga läbi mõelda aku ja laadimine. Kui töö kestab pika vahetuse vältel ning laadimispausid ei sobi töökorraldusega, võib sisepõlemismootoriga lahendus olla praktilisem.

Millal tasub kaaluda diisel- või gaasimootoriga tõstukit?

Intensiivse välitöö puhul on diisel- ja gaasimootoriga masinate oluline eelis võimalus jätkata tööd ilma aku laadimiseks vajaliku pausita. ALWARK kirjeldab neid mudeleid lahendusena kaubaaluste transportimiseks, tõstmiseks ja käitlemiseks ning toob välja nende sobivuse intensiivseks välitööks.

Kui soovitakse sisepõlemismootoriga, kuid mitte diiselmootoriga lahendust, võib üheks variandiks olla gaasitõstuk. Valikut ei tohiks siiski teha ainult kütuseliigi järgi. Arvesse tuleb võtta konkreetse mudeli tõstevõimet, mõõtmeid, rehve, kliirensit ja tootja määratud kasutustingimusi.

Kui töö toimub nii sise- kui ka välitingimustes, tuleb sisepõlemismootoriga masina puhul eraldi arvestada ka heitgaaside ja ventilatsiooniga.

Ebatasasel pinnal on stabiilsus eriti oluline

Ebatasane pind ei tähenda lihtsalt ebamugavamat sõitu. Tõstuk liigub koos koormaga, mistõttu mõjutavad pinnase ebatasasused ja kalded masina stabiilsust. Eriti ettevaatlik tuleb olla siis, kui koorem on raske, suuremõõtmeline või seda tuleb tõsta kõrgele.

Tavalist kahveltõstukit ei tohiks automaatselt pidada maastikusõidukiks. Kui töökoht on pehme, väga ebatasane või tugevalt kaldus, tuleb kontrollida, kas konkreetne masin on sellistes tingimustes kasutamiseks üldse ette nähtud.

Praktiliselt tähendab see, et välitöödeks sobiva tõstuki valik algab töökoha ülevaatusest. Tasasel kõvakattega platsil võib sobida ka elektriline mudel, eriti kui masinat kasutatakse paralleelselt siseruumides. Pika ja intensiivse välitöö puhul võib diisel- või gaasimootoriga tõstuk olla otstarbekam. Mida keerulisem on pind, seda rohkem tuleb aga vaadata konkreetse mudeli stabiilsust, rehve ja tootja kasutuspiiranguid, mitte üksnes ajamitüüpi.